Le ministre de la Culture Mehdi Bensaid reçoit un prix au Caire

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid a reçu le prix de la meilleure personnalité gouvernementale du monde arabe en matière de communication gouvernementale sociale dans le secteur de la jeunesse, décerné par l’Institut des gouvernements sociaux du Caire.

Ce Prix, remis à l’Ambassadeur du Maroc en Égypte, Mohamed Ait Ouali, au nom du ministre, a été attribué à M. Bensaid par un jury composé de personnalités opérant dans le domaine de la communication sociale dans la région MENA.

À cette occasion, le Directeur de l’Institut des gouvernements sociaux, Ahmed Sabri a indiqué que plus de 30 entités et 50 personnalités gouvernementales étaient en lice pour les Prix cette année, notant que la compétition était intense dans les secteurs de la santé, des technologies de l’information et de la communication et de la finance.

Les Prix des gouvernementaux sociaux constituent un indicateur clé de l’innovation et de l’excellence dans le domaine des solutions numériques gouvernementales. Les candidats concourent dans des catégories telles le contenu numérique des entités gouvernementales, les plateformes et applications de réseaux sociaux ou encore les personnalités gouvernementales qui se sont illustrées dans ce domaine.

L’Institut, basé à Abu Dhabi et au Caire, soutient les efforts gouvernementaux arabes en matière de communication gouvernementale et publie des rapports sur les activités des responsables gouvernementaux sur les réseaux sociaux régulièrement.

Les Prix des gouvernements sociaux est une initiative visant à mettre en avant les bonnes pratiques dans le domaine de la communication gouvernementale, via les réseaux sociaux dans le monde arabe. Elle se base sur l’appréciation des entités gouvernementales qui ont réussi à développer leur communication avec un grand niveau de réactivité, de partage et de transparence sur les réseaux sociaux.