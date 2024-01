Maroc-Zambie: des cafés ont encore augmenté leurs prix

Mercredi, le Maroc croisait le fer avec la Zambie pour le compte de la 3ème journée de la phase de poules de la CAN 2023. Et à l’instar des rencontres face à la Tanzanie et à la RD Congo, plusieurs cafés ont décidé d’augmenter leurs prix, au grand dam des Marocains.

«Les propriétaires des cafés profitent de ces occasions pour faire grimper les prix des consommations. C’est inconcevable», s’est insurgé un supporter des Lions de l’Atlas.

Contacté par Le Site info, Noureddine El Harrak, le président de l’Association nationale des propriétaires de cafés et de restaurants (ANPCR), a confirmé que certains cafetiers ont augmenté les tarifs lors des rencontres de la sélection nationale.

«Je n’approuve pas cette décision. D’après les propriétaires des cafés qui ont décidé de faire grimper leurs prix, les clients occupent les lieux pendant plusieurs heures et ne prennent qu’une seule consommation, ce qui leurs provoquent d’importantes pertes financières. Ils ont ainsi choisi de changer les tarifs afin que leurs bénéfices n’en soient pas affectés», a précisé El Harrak.

H.M.