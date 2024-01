Le beau geste d’une supportrice marocaine en Côte d’Ivoire (VIDEO)

Kaoutar, une supportrice marocaine, a eu la bonne idée de distribuer du thé marocain à San Pedro, en Côte d’Ivoire, où se tient actuellement la Coupe d’Afrique des Nations.

La jeune femme vise ainsi à mettre à l’honneur la culture marocaine et à faire découvrir le thé local à la population ivoirienne et aux supporters africains, venus encourager leurs sélections.

A noter que plusieurs Marocains ont fait parler d’eux pendant cette CAN. C’est le cas des influenceurs marocains qui répandent également la joie lors de cette compétition continentale. Comme au Mondial organisé en 2022 au Qatar quand ils ont véhiculé une image radieuse du Royaume, les producteurs de contenu marocains ont émerveillé tout un chacun par les vidéos qu’ils ont tournées lors de cette CAN de l’hospitalité comme tiennent à le souligner les Ivoiriens. Ils ont le vent en poupe et forcent l’admiration des populations par leur ingéniosité, générosité et esprit jovial.

Certes, ils ont fait le déplacement en Côte d’Ivoire dans le dessein de soutenir les Lions de l’Atlas, mais cela n’empêche qu’ils ont brillé lors de cette 34è édition de la grand-messe du ballon rond africain et transmis une belle image du Royaume.

