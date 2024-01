Stress hydrique: Casablanca serre la vis

Face à la situation hydrique stress délicate, la préfecture de Casablanca a décidé certaines mesures drastiques afin d’économiser l’eau et mettre fin à son gaspillage.

Selon un document dont Le Site info détient copie, les garages de lavage de voitures suspendront leur activité trois fois par semaine, soit le lundi, le mardi et le mercredi. Il sera également interdit d’utiliser l’eau potable pour le lavage des véhicules. Les hammams fermeront aussi leurs portes les trois premiers jours de la semaine.

Il sera aussi désormais interdit de laver les voies et les places publiques par les eaux conventionnelles et de planter du gazon au niveau des administrations ou chez les particuliers. Les sociétés de jardinage et les pépinières sont d’ailleurs appelées à respecter les directives des autorités, sous peine d’une amende.

L’arrosage des espaces verts et des stades à partir de l’eau potable ne sera plus possible tandis que le remplissage des piscines publiques et privées devra se faire une fois par an. Celles-ci doivent être équipées d’un système de recyclage.

Les autorités ont également interdit le prélèvement illicite d’eau au niveau des forages, des cours d’eau, des puits, des sources et des canaux de transport de l’eau.

H.M.