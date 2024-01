Maroc: le prix de la volaille continue de grimper

Les prix de la volaille poursuivent leur envolée. Dans le marché de gros de Casablanca, le kilo a atteint 17 dirhams, 16,50 dirhams dans les fermes.

Dans une déclaration à Le Site info, Khalid Rabti, le chargé de communication de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA), a indiqué que le coût du kilo est de 19 dirhams chez les «riyacha» et varie entre 32 dirhams et 36 dirhams chez les boucheries et dans les grandes surfaces.

Il explique que les prix de la volaille flambent suite à la baisse de la production, due à la vague de froid qui touche plusieurs régions du Royaume, à la cherté des aliments et à l’absence de pluies.

H.M.