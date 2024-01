La ville de Marrakech touchée par de fortes pluies (VIDEO)

De fortes pluies ont été enregistrées ce vendredi dans la province de Marrakech, au grand bonheur des citoyens, les agriculteurs en particulier.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, les quartiers Al Massira, Guéliz et d’autres ont connu d’importantes averses, ce qui permettra, selon les Marrakchis, de réduire le stress hydrique qui touche actuellement le Royaume.

Sur la Toile, plusieurs internautes, en parallèle, ont eu une pensée pour les sinistrés du séisme d’Al Haouz, vivant sous les tentes depuis septembre dernier suite à l’effondrement de leurs maisons. « Ces conditions météorologiques ne feront qu’aggraver leur situation », a-t-on déploré.

Rappelons que le ministère de l’Équipement et de l’Eau avait appelé les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance, en prévision de fortes rafales de vent avec chasse-poussières et de fortes pluies, prévues de la nuit de jeudi jusqu’au vendredi.

Dans un communiqué, le ministère appelle « tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la réduction de la visibilité, voire son absence dans ces conditions météorologiques », et ce suite au bulletin d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie prévoyant de fortes rafales de vents avec chasse-poussières dans plusieurs provinces du Royaume.

H.M