Éducation nationale : la date des prochaines vacances scolaires

Il est prévu que les étudiants et les enseignants bénéficient de vacances scolaires à partir de fin janvier. Ainsi, selon la liste des vacances scolaires programmée par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement primaire et des Sports, les élèves bénéficieront des vacances scolaires de mi-année et s’étendront du dimanche 21 janvier 2024, au 28 du même mois.

Les vacances du 3e trimestre s’étendront quant à eux du dimanche 10 mars 2024 au dimanche 17 mars de la même année, selon la décision du ministère de l’Éducation nationale. Quant aux vacances du quatrième trimestre, ils s’étendront du 28 avril 2024 au 5 mai 2024. La liste comprend également d’autres jours fériés liés aux fêtes nationales et aux fêtes religieuses.