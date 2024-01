Casablanca: le chorégraphe marocain Lahcen Zinoun dans un état critique

Lahcen Zinoun est hospitalisé depuis quatre jours dans une clinique privée de Casablanca. Sur leurs réseaux sociaux, plusieurs amis du célèbre chorégraphe marocain ont indiqué que celui-ci a été victime, la semaine dernière, d’une hémorragie cérébrale, précisant qu’il a dû subir une intervention chirurgicale. Lahcen Zinou, également cinéaste, est actuellement dans le coma et a été placé en salle de réanimation.

«Après une crise subite et inattendue, il a été transporté d’urgence dans une clinique casablancaise où il a subi une opération très délicate. Depuis, il est dans un état d’inconscience totale au service de réanimation de cette même clinique. Je suis allé lui rendre visite hier en compagnie de quelques amis. Et je peux vous dire que son état est pour le moins inquiétant. Sa femme Michèle et son fils Jais ne le quittent pas et gardent l’espoir de le voir se réveiller pour reprendre ses nombreux projets, surtout un projet de long métrage qui lui tient à cœur depuis très longtemps. Prions pour lui. Souhaitons-lui un très prompt rétablissement et un retour parmi les siens et parmi nous», a écrit le chroniqueur Mohamed Laâroussi sur sa page Facebook.

H.M.