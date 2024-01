Séisme d’Al Haouz: la reconstruction des maisons est lancée

Par LeSiteinfo avec MAP

Plusieurs bénéficiaires de l’aide financière directe pour la reconstruction au niveau de la commune territoriale de Guemassa relevant de la province de Chichaoua, ont déjà entamé et de manière effective, la reconstruction de leurs maisons profondément touchées par le séisme du 08 septembre dernier.

Le démarrage de l’opération de reconstruction des maisons notamment, à Douar « Ait Ouarigh » et à Douar « Guemassa » a été rendu possible, grâce à la mobilisation de taille et à l’engagement permanent des autorités locales et des autres services concernés, pour prêter main forte et faire bénéficier les personnes impactées par le séisme, de toute l’assistance et l’aide nécessaires.

Un tel engagement s’est illustré clairement, dès les premières heures ayant suivi cette catastrophe naturelle, par la présence sur le terrain des autorités locales, à travers l’accompagnement, le suivi, l’orientation et l’assistance des personnes concernées, à la faveur de l’accomplissement de l’ensemble des procédures inhérentes à l’obtention de l’aide financière directe à la reconstruction, ainsi que des plans architecturaux et permis de construction requis.

De même, les autorités locales et en application des hautes instructions du roi Mohammed VI, se sont mobilisées également pour offrir aux commissions techniques composées de topographes, architectes et experts en bâtiment, toutes les conditions nécessaires pour l’accomplissement de leur mission.

Sur les plans administratif et procédural, un effort colossal a été déployé en termes de facilitation des procédures, ainsi que de traitement des requêtes et doléances émises par les citoyens concernés, permettant une réduction notable des délais de traitement des demandes et des files d’attente.

Sur un autre registre, et en application de la politique de proximité prônée par le roi Mohammed VI et l’impératif d’être à l’écoute permanente du citoyen et à la satisfaction de ses besoins et aspirations, les autorités locales n’ont ménagé aucun effort en vue d’accorder à certains opérateurs privés, toutes les facilités requises pour l’aménagement de Dépôts dédiés aux produits de construction, à proximité des zones abritant des maisons totalement ou partiellement démolies par le séisme. La finalité étant de garantir l’offre suffisante en ces produits et de réduire le coût du transport au profit des citoyens.

Un travail acharné et permanent qui se poursuit à un rythme soutenu par les autorités locales, en étroites coordination avec les commissions spécialisées à travers, le suivi, les visites récurrentes aux chantiers de construction, le contrôle permanent de la conformité des produits de construction utilisés, outre la vérification du respect des plans architecturaux émis par les services compétents.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, El Farissi Mohamed, technicien à la commune territoriale de Mejjat, a donné un aperçu détaillé sur les différentes étapes et procédures à accomplir avant l’opération de reconstruction, jusqu’à l’obtention des plans architecturaux et des permis de construction, se félicitant de voir ce chantier de grande envergure avancer à une cadence élevée et dans de meilleures conditions.

« Plusieurs habitants ont déjà commencé la reconstruction de leurs demeures et nous continuons à les accompagner sur tous les plans notamment, technique », a-t-il dit, notant que les autorités locales mènent, de façon continue, un travail colossal en vue de transcender toutes les difficultés.

Dans une déclaration similaire, Ilidaouen Khalid, fils d’une bénéficiaire de l’aide financière directe à la reconstruction au niveau de Douar Ait Ouarigh, a rappelé que dès réception de la première tranche de l’aide à la reconstruction, sa mère a entamé les constructions nécessaires, se félicitant de l’état d’avancement des travaux de construction qui sont actuellement à un stade très avancé.

Par la même occasion, il a exprimé sa profonde gratitude au roi Mohammed VI, louant au passage, les efforts inlassables menés sur le terrain par les autorités locales et les commissions techniques, à travers l’accompagnement et le suivi permanents de l’évolution de l’opération de reconstruction des maisons totalement ou partiellement détruites par le séisme du 08 septembre dernier.

De son côté, Lahcen Ait Tourirt, fils d’un autre bénéficiaire de l’aide financière directe à la reconstruction, a fait part de la joie de sa famille de pouvoir entamer les travaux de reconstruction de la maison familiale, louant la Haute Sollicitude Royale, au profit des habitants touchés par le séisme du 08 septembre dernier.

« Grâce à la mobilisation des autorités locales, nous avons pu entamer la construction de notre maison, après avoir reçu la première tranche de l’aide financière directe à la reconstruction, ainsi que le plan architectural et le permis de construction », s’est-il félicité.

En application des Hautes Instructions Royales, le gouvernement accorde une aide financière directe d’un montant de 140.000 DH pour les logements totalement effondrés et de 80.000 DH pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées, rappelle-t-on.

S.L.