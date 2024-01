La Bourse de Casablanca en baisse ce lundi (Clôture)

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en baisse lundi, son indice phare, le MASI, cédant 0,39% à 12.452,98 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, ont lâché respectivement 0,49% à 1.017,97 pts et 0,43%, à 928,71 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a reculé de 0,25% à 1.016,78 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des pertes respectives de 0,59% à 11.516,27 pts et 0,41% à 10.466,34 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la participation et promotion immobilières a accusé la plus forte baisse (-1,43%), suivi de ceux des assurances (-1,37%) et des services de transport (-1,25%).

Contre-tendance, l’indice de la sylviculture et papier s’est offert la hausse la plus forte (+4,84%), devant les loisirs et hôtels (+3,89%) et l’industrie pharmaceutique (+1,87%). Les échanges ont porté sur 86,43 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché Central (Actions). Le volume du marché Central (Actions) s’est chiffré à 62,73 MDH, alors que celui du marché de Bloc (Obligations) a porté sur 14,04 MDH et celui des transferts sur 9,65 MDH.

Par valeurs, BCP a occupé la première place des instruments les plus actifs avec un flux transactionnel de 12,76 MDH, devançant Label Vie (9,18 MDH) et Jet Contractors (4,5 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 645,43 milliards de dirhams (MMDH).

Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses ont été affichées par Sanlam Maroc (-8,34% à 1.132 DH), Ib Maroc.Com (-6,22% à 22 DH), Managem (-2,42% à 1.854 DH), HPS (-2,26% à 606 DH) et Stokvis Nord Afrique (-2,01% à 10,73 DH). À l’inverse, Med Paper (+4,84% à 19,94 DH), Risma (+3,89% à 197,4 DH), Microdata (+2,89% à 637,9 DH), Minière Touissit (+2,73% à 1.130 DH) et Disty Technologies (+2,63% à 195 DH) ont réalisé les meilleures performances.

S.L