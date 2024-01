Libération de l’espace public: les autorités de Casablanca s’activent

Les autorités de Casablanca poursuivent leur campagne pour libérer l’espace public occupé illégalement.

Comme constaté par Le Site info, des agents d’autorité, en coordination avec les forces de l’ordre, ont effectué des descentes à Hay Hassani, Hay Mohammadia et Lahraouiyine, où plusieurs habitations illégales, devantures et terrasses ont été démolies. Les autorités ont également ordonné l’assainissement de l’espace occupé illégalement par les snacks et les cafés.

De nombreux marchands ambulants, occupant les trottoirs, ont aussi été obligés de quitter les lieux, au grand bonheur des Casablancais.

Rappelons que Mohamed Mhidia, le nouveau wali de la région Casablanca-Settat, a lancé une large campagne de libération de l’espace public et déclaré la guerre aux marchands ambulants et aux charrettes.

Cette campagne a d’ailleurs été applaudie par les Casablancais qui n’ont pas manqué d’exprimer leur soutien et leur reconnaissance au nouveau wali.

