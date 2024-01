Bourse de Casablanca: ce qu’il faut retenir du résumé hebdomadaire

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca au titre de la semaine du 08 au 12 janvier :

– Le MASI a gagné de 1,07% à 12.501,67 points (pts) et le MASI.20 a avancé de 1,23 % à 1.023,02 pts.

– Le secteur de la santé a enregistré la plus forte hausse (+7,84%) devant le secteur de l’électricité (+4,33%) et celui de la pharmaceutique (+3,48%).

– L’indice des boissons a accusé la baisse la plus forte (-4,09%), suivi de l’indice sylviculture et papier (-3,89%) et celui des loisirs et hôtels (-2,59%).

– Le volume global des échanges a atteint 820,63 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché Central.

– Attijariwafa Bank a occupé la première place avec un flux transactionnel de 148,03 MDH, devant BCP (73,43 MDH) et Douja Prom Addoha (63,83 MDH).

– La capitalisation boursière s’est hissée à près de 648 milliards de dirhams (MMDH).

– Les plus fortes hausses ont été réalisées par Jet Contractors (+14,51% à 292 dirhams (DH)), SM Monétique (+9,94% à 199 DH), Akdital (+7,84% à 550 DH), TGCC SA (+7,70% à 205,7 DH) et IB Maroc.com (+6,78% à 23,46 DH).

– Auto Nejma (-6,07% à 2.320 DH), AGMA (-5,99% à 6.581 DH), Réalisations mécaniques (-5,98% à 110,75 DH), Société des boissons du Maroc (-5,35% à 2.210 DH), et Sanlam Maroc (-5% à 1.235 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

S.L