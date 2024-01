Passeport: la liste des 71 pays sans visa pour les Marocains

Henley & Partners, la société de conseil en résidence et en citoyenneté mondiale, a publié le 11 janvier le classement des passeports pour l’année 2024.

Classé l’année dernière 72ème, le Maroc gagne une place et grimpe à la 71ème place, ce qui confère aux citoyens marocains le droit de visiter 71 pays sans avoir besoin de visa.

Parmi les pays pour lesquels les Marocains n’ont pas besoin de visa, l’on trouve l’Angola, le Brésil, le Bénin, la Bolivie, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, ou encore la Colombie et le Gabon.

Pour voir la liste complète des pays, cliquez ici.

A noter que le classement Passeport Index repose sur les données de l’IATA (Association du transport aérien international) regroupant quelque 280 compagnies aériennes de par le monde. Et les passeports sont notés selon qu’ils soient exemptés ou non d’un visa permettant à leurs détenteurs de se rendre dans telle ou telle destination. Ainsi, pour faire bref, un passeport avec lequel on peut se rendre dans un pays sans visa, pour tourisme ou affaires, se voit octroyer la note de 1, alors que celui qui exige un visa pour une destination obtient un zéro pointé.

H.M.