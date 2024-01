Casablanca: les autorités évacuent les «chouwafat» de Sidi Abderrahmane (VIDEO)

Les autorités de Casablanca ont entamé la démolition des habitations insalubres avoisinant le mausolée de Sidi Abderrahmane, à Ain Diab. Les voyantes et les charlatans qui occupaient les lieux ont également été évacués.

Selon une source de Le Site info, la décision a été prise par Mohamed Mhidia, le nouveau wali de la région Casablanca-Settat, soulignant que le célèbre mausolée n’est pas concerné par l’ordre de démolition.

Rappelons que les autorités mènent une large campagne afin de mettre fin à l’habitat insalubre et à l’exploitation illégale de l’espace public dans la métropole. En effet, les agents d’autorité ont ordonné l’assainissement de l’espace occupé illégalement par les snacks et les cafés dans de nombreux quartiers de la ville. Plusieurs devantures et terrasses illégales ont ainsi été démolies.

Les autorités ont également eu recours à des bulldozers pour démolir les charrettes des marchands ambulants et arracher les poteaux en plastique mis en places par certains cafetiers sur la voie publique.

H.M.