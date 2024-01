Taza-Fès: ils placent des pierres en travers de la voie ferrée

Par LeSiteinfo avec MAP

Des éléments de la Sûreté nationale de la ville de Taza ont interpellé, mardi, deux mineurs âgés de 15 ans, soupçonnés d’implication dans des actes portant atteinte à la sécurité de la circulation sur les chemins de fer et mettant en danger les passagers et l’équipage du train, apprend-on de source sécuritaire.

Une enquête judiciaire a été ouverte, lundi dernier, par les services de la police qui avaient constaté que des pierres ont été placées en travers de la voie ferrée reliant Taza et Fès, entravant la circulation sur cette ligne, précise la même source, notant que les recherches et les investigations ont permis l’identification et l’arrestation, mardi après-midi, des deux suspects en flagrant délit pour les mêmes faits criminels.

Les deux prévenus, ajoute la même source, ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, et de faire la lumière sur les mobiles réels et les circonstances entourant ces actes criminels.

S.L