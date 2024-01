Nouvelle grève des enseignants à partir de ce mardi

La coordination nationale du secteur de l’enseignement a dévoilé son nouveau programme protestataire pour réhabiliter l’école publique et défendre la dignité de l’enseignant.

Dans un communiqué, la coordination a annoncé qu’une grève de trois jours est prévue à partir de ce mardi. Une manifestation aura également lieu vendredi prochain à Tanger, Marrakech, Fès et Agadir à partir de 14h30 et des sit in de deux heures sont prévus quotidiennement au sein des établissements scolaires.

Par ailleurs, la coordination a exprimé son soutien aux enseignants suspendus par le ministère de l’Education nationale.

Rappelons que lors de la séance consacrée aux questions orales à la Chambre des représentants, Chakib Benmoussa le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, a insisté sur la nécessité de garantir aux élèves le droit constitutionnel à l’apprentissage, relevant que le gouvernement s’est employé à ouvrir un dialogue sérieux et responsable ayant abouti à la signature d’un accord avec les syndicats les plus représentatifs.

Un plan national a été élaboré pour la gestion du temps scolaire et ce, dans le dessein d’assurer l’éducation des élèves pour le reste de l’année scolaire, a-t-il fait savoir, précisant que la prolongation de l’année scolaire d’une semaine tient compte des dates de concours d’entrée aux instituts supérieurs nationaux et internationaux.

H.M.