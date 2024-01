Fès commémore sa journée annuelle

Par LeSiteinfo avec MAP

La capitale spirituelle du Royaume commémore, comme à l’accoutumée, ce jeudi sa 14ème journée annuelle, un rendez-vous incontournable pour revisiter son glorieux passé et son histoire millénaire.

Instituée en 2011 à l’initiative de nombreux organismes, dont la wilaya, la commune et conseil préfectoral de Fès, ainsi que l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah et le « Forum Marocain des Initiatives Environnementales », cette commémoration est l’occasion pour débattre des problèmes dont pâtit la ville afin de l’ériger en cité compétitive, innovante et durable.

La capitale spirituelle du Royaume, fondée le 4 janvier 808 par les Idrissides, renferme des monuments emblématiques à l’architecture somptueuse, dont ses medersas, ses écoles coraniques, ses mausolées et ses mosquées, outre ses multiples ateliers d’artisanat et ses fameuses tanneries traditionnelles à même de renforcer son rayonnement et son attractivité à l’international.

Berceau de la lutte pour l’indépendance du Maroc, Fès, cité impériale chargée d’histoire, œuvre continuellement à consolider davantage son développement et sa croissance dans le cadre d’une politique globale d’aménagement territorial.

Dotée aussi du célèbre jardin Jnan Sbil et son fameux noria ainsi que d’autres sites historiques aussi captivants les uns que les autres, la cité Idrisside, au tissu urbain historique et séculaire, tente tant bien que mal de renouer avec son passé d’antan, à la faveur du programme de réhabilitation des monuments historiques de l’ancienne médina de Fès et autres projets urbanistiques dédiés à sauvegarder l’héritage civilisationnel de la capitale spirituelle.

Célébrée à l’initiative de nombreuses associations de la société civile actives dans les domaines de la préservation du patrimoine, de la protection de l’environnement et de la diffusion des valeurs de citoyenneté, cette journée annuelle tend à examiner et à débattre des mécanismes à même de de concrétiser les engagements signés le 4 janvier 2011 pour mettre en œuvre des projets et programmes d’un développement ambitieux, porteurs de progrès et de prospérité pour la population de la ville.

Il s’agit aussi d’une occasion d’examiner les moyens qui permettent à la ville de retrouver sa place de métropole intelligente, renouvelable et durable à travers le renforcement des espaces verts dans les différentes coins de la ville et la lutte contre les formes qui entachent son paysage urbanistique, dont les ruines et les espaces délaissés, outre l’ouverture d’un débat sur les perspectives et les défis du développement de la ville.

En tant qu’opportunité d’échanges, de débats et de questionnements sur l’état des lieux de la cite et sa vision future, cette journée annuelle est aussi une rencontre annuelle pour lancer un appel aux élus locaux afin de parer aux contraintes qui freinent encore le décollage économique de la cité et de la mettre sur de bons rails.

Classée depuis 1981 patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, la ville de Fès tend à renouer avec son passé prestigieux et à mettre en valeur son patrimoine ancestral, ses monuments historiques, ses Borjs et ses Murailles.