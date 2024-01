Funérailles de Abdelaziz Benzakour: Ouahbi s’exprime (VIDEO)

Les funérailles de feu Me Abdelaziz Benzakour, qui s’est éteint mardi à l’âge de 81 ans, ont eu lieu mercredi à Casablanca.

Après les prières d’Al Asr et du mort à la mosquée Al Ghofrane, la dépouille de feu Me Abdelaziz Benzakour a été inhumée au cimetière Al Ghofrane.

Les obsèques de feu Abdelaziz Benzakour se sont déroulées en présence, notamment, des membres de sa famille et de ses proches, ainsi que de plusieurs personnalités des mondes de la magistrature, du barreau, de la politique et des droits de l’Homme.

Dans une déclaration à la MAP, à cette occasion, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a exprimé sa profonde tristesse suite à la perte d’un maître, d’un ami et d’un avocat inspirant, soulignant qu’il a « appris de lui la profession d’avocat, et qu’il était un défenseur des droits et des libertés, en plus de son engagement politique et de son rôle imposant en tant que bâtonnier du barreau ».

Ouahbi a, également, salué les qualités du défunt, caractérisé par « le calme, la sagesse, l’équilibre et l’expression d’opinions sans rigidité ».

Le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Mohamed Nabil Benabdallah, a, pour sa part, exprimé sa grande tristesse suite à la perte du regretté Abdelaziz Benzakour, affirmant que le défunt s’est distingué par un « long parcours politique, au service de son pays, tant au sein du PPS qu’en s’ouvrant sur toutes les parties du mouvement national ».

Le roi Mohammed VI avait adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Me Abdelaziz Benzakour.

Dans ce message, le roi affirme avoir appris avec grande peine et profonde affliction la nouvelle du décès de Me Abdelaziz Benzakour, priant le Très-Haut d’entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et de l’accueillir parmi les saints et les vertueux.

En cette circonstance douloureuse, le roi exprime aux membres de la famille et proches du défunt, ainsi qu’à sa famille du milieu des droits humains et de la politique nationale, ses vives condoléances et ses sentiments sincères de compassion suite à cette perte cruelle, la volonté de Dieu étant imparable, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort.

Feu Abdelaziz Benzakour, qui a été nommé le 18 mars 2011, par le roi Mohammed VI à la tête de « l’Institution du Médiateur », est né en 1943 à Marrakech.

Il a été membre fondateur de l’Organisation Marocaine des Droits humains (OMDH) et membre de l’Instance Equité et Réconciliation et de l’Instance indépendante d’Arbitrage.

Bâtonnier du barreau de Casablanca de 1983 à 1985, Benzakour devint président de l’Association des Barreaux du Maroc (1986-1989), avant d’assumer le poste de président de l’Union Africaine des Avocats de 1988 à 2002.

