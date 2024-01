«L’épopée»: un documentaire inédit sur l’exploit des Lions au Qatar

Par LeSiteinfo avec MAP

Le journaliste marocain, Abdellah Jaafari, de Medi 1 TV, s’apprête à sortir un nouveau documentaire sur le parcours historique des Lions de l’Atlas lors du Mondial du Qatar en 2022, intitulé «L’épopée».

A l’occasion de l’anniversaire de la réception royale des Lions de l’Atlas à l’issue de leur parcours historique lors de la dernière Coupe du monde de la FIFA 2022, organisée au Qatar, et à l’approche du début de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire, le journaliste marocain, Abdellah Jaafari, de Medi 1 TV, sortira le 4 janvier 2024 un nouveau documentaire spécifiquement dédié à l’exploit inédit de l’équipe du Maroc.

Dans le film, le réalisateur diffusera les témoignages de plusieurs légendes mondiales du ballon rond, à l’instar du Brésilien Rivaldo, le Néerlandais Patrick Kluivert et le Togolais Emmanuel Adebayor.

Les anciennes gloires du football marocain prendront également part au documentaire, notamment Mohamed Timoumi, Aziz Bouderbala et Jaouad Zairi, et commenteront selon leurs perspectives la prouesse réalisée par les hommes de Walid Regragui.

L’œuvre connaitra également l’intervention de plusieurs stars de l’art et du divertissement, à leur tête le producteur artistique et le directeur exécutif Divertissement FIFA, RedOne, le rappeur Dizzy DROS, et le musicien compositeur Amine Boudchar.

Il est à noter que la projection de l’avant-première du film est prévu pour le 4 janvier 2023, à Megarama. La sortie officielle, quant à elle, est programmée un jour après, le 5 janvier dans les salles de cinéma au Maroc et à l’étranger.

Ce travail s’inscrit dans le cadre des efforts visant à documenter cette étape historique du football marocain, et a pour but de contribuer aux travaux et aux publications artistiques et culturelles qui s’efforcent d’immortaliser ce moment charnière de la Coupe du monde du Qatar.