Salé: un policier risque très gros

Par LeSiteinfo avec MAP

Le service préfectoral de la police judiciaire à Salé a ouvert, vendredi, une enquête judiciaire sous la supervision du Parquet compétent en vue de déterminer les circonstances de l’implication d’un brigadier-chef exerçant à la caserne de sécurité publique à Rabat dans une affaire de détention et de commercialisation de drogues et de psychotropes, apprend-on de source sécuritaire. Le mis en cause a été arrêté lors d’une opération sécuritaire menée à Salé en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, précise la même source.

Cette opération a permis l’arrestation du policier en question en flagrant délit de détention d’un 1,5 kg de chira et d’une quantité de poudre du cannabis, outre une somme d’argent soupçonnée provenir du trafic de drogues, poursuit la même source, ajoutant que les perquisitions effectuées à son domicile à Salé a permis la saisie de 1.442 de comprimés médicaux de différentes catégories.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du Parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et élucider toutes les éventuelles ramifications de cet acte criminel, fait savoir la même source.

En outre, la Direction générale de la sûreté nationale a décidé la suspension provisoire du policier, en attendant la fin de l’enquête afin de déterminer les mesures administratives devant être prises à son encontre, note la même source, ajoutant que l’examen de son dossier administratif a montré que le mis en cause avait fait l’objet de diverses mesures disciplinaires durant son parcours professionnel.

S.L.