Marrakech s’anime pour les fêtes de fin d’année

A quelques jours du Nouvel An, l’effervescence des fêtes se fait de plus en plus sentir à Marrakech, alors que les préparatifs des commerces, des grandes surfaces et des établissements touristiques et d’hébergement sont portés au summum afin de répondre aux demandes at aux attentes des habitants de la Cité ocre et de ses hôtes, marocains et étrangers.

En fait, les célébrations du Nouvel an constituent l’occasion pour de nombreuses unités hôtelières, riads et établissements touristiques et d’hébergement qui affichent pour la plupart complet par rapport aux jours normaux, d’accueillir un grand nombre de touristes venus explorer la beauté, le charme et l’atmosphère accueillante et agréable de Marrakech, cette capitale mondiale de l’art du vivre, du brassage culturel, du lifestyle et du shopping qui figure dans le top 10 des plus belles destinations touristiques dans le monde.

A la faveur de la dynamique enclenchée lors de cette période de l’année, les fêtes du Nouvel An représentent une véritable aubaine pour les centres commerciaux et les magasins, qui s’attendent à réaliser leur meilleur chiffre d’affaires de l’année.

Les fêtes célébrant la clôture de l’année permettent également l’épanouissement de nombreux métiers associés à l’occasion dont les pâtisseries et les chocolateries qui proposent délices variés en termes de goûts et de couleurs, ou encore les commerces de fleurs et arbres de décoration implantés au célèbre quartier de Guéliz, où les clients peuvent s’offrir les plus belles et parfumées roses.

De même, cette dynamique a exigé l’augmentation de la fréquence des services fournis et le recours au personnel saisonnier mais aussi l’aménagement des espaces, si besoin est, par les commerces et les unités hôtelières, toutes catégories confondues, qui mènent un véritable branle-bas de combat pour satisfaire les goûts et choix de tous leurs clients.

Dans ce sens, Rabie Asri, responsable dans un hôtel de la ville, a indiqué que son équipe est à pied-d’œuvre en ces temps de fêtes afin d’assurer aux clients les meilleurs services et la meilleure expérience de séjour dans un cadre d’hospitalité généreuse et d’accueil chaleureux.

« Les réservations effectuées jusqu’à présent représentent 60% de la capacité d’accueil de l’établissement hôtelier », a-t-il fait savoir, se disant s’attendre à davantage de touristes pendant les prochains jours.

De son côté, Rajae Kadiri, responsable commerciale d’une chocolaterie, a noté que les préparatifs vont bon train pour accueillir les clients à l’occasion du Nouvel An, notant que les commandes ont été passées également par certaines entreprises et établissements désireux de saisir cette occasion pour offrir des cadeaux à leurs employés et clients.

« Pour cela, nous veillons à ce qu’une gamme variée de chocolat qui répond aux choix de nos visiteurs soit disponible en ces jours de fêtes», a-t-elle dit.

Parallèlement aux festivités, la ville connaît le déploiement d’un important dispositif de sécurité au niveau des différents quartiers et places publiques afin d’assurer sécurité et quiétude aux habitants de la ville et à ses visiteurs et d’assurer la fluidité du trafic routier.

La ville ocre s’est ainsi parée de ses plus beaux atours pour accueillir ses visiteurs et faire vivre à ses hôtes des expériences aussi mémorables qu’exceptionnelles dans un voyage et une immersion au cœur d’un patrimoine matériel et immatériel unique au monde.

