Best of 2023 : ce que vous ne savez peut-être pas sur Abdellatif Miraoui (VIDEO)

Après Fatim Zahra Ammor et Aawatif Hayar, nous avons eu l’honneur de recevoir en 2023 un troisième ministre du gouvernement Akhannouch. Souriant, détendu, spontané et surtout peu avare de son temps, Abdellatif Miraoui a eu la gentillesse de passer plus de deux heures dans nos locaux avec nos journalistes.

Dans la langue de Molière, le ministre a répondu à une large palette de questions sur l’enseignement supérieur. Il s’est également prêté au jeu de l’entretien décalé avec Hicham Bennani, Directeur des rédactions d’Horizon press. Vidéo.