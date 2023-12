Des publications sur la Toile font réagir la police de Tétouan

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan ont interpellé, dimanche, en coordination avec les services de la Direction générale de la Surveillance du Territoire, deux individus, âgés de 20 ans, pour leur implication présumée dans l’incitation à la migration irrégulière par la publication d’informations erronées et de contenus numériques via les systèmes informatiques.

Selon une source sécuritaire, les services de veille informatique de la Sûreté nationale avaient détecté des contenus numériques publiés sur les pages des réseaux sociaux, prétendant l’allègement des mesures de contrôle aux frontières et incitant les usagers des sites et des applications des réseaux sociaux à la migration irrégulière.

Les recherches techniques et les investigations sur le terrain ont permis l’identification des deux suspects et leur interpellation à l’entrée de la ville de Tétouan, précise-t-on de même source.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les véritables motifs derrière la commission de ces actes criminels, tandis que les recherches et les investigations se poursuivent pour l’arrestation des autres personnes ayant participé à la fabrication et à la publication de ces contenus et de ces fausses informations.

