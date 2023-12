Grosse opération anti-drogue au port de Béni Nsar

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la sûreté nationale, en coordination avec les douanes au port de Béni Nsar, ont mis en échec, jeudi soir, une opération de trafic international de drogue et saisi 141.750 comprimés psychotropes qui devaient être introduits au Maroc depuis l’étranger.

Les opérations de contrôle aux frontières et les fouilles minutieuses ont permis la saisie de cette quantité de psychotropes soigneusement dissimulés dans un véhicule immatriculé à l’étranger, immédiatement après son arrivée à bord d’un bateau en provenance d’un port espagnol, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), faisant savoir que le conducteur du véhicule, un citoyen espagnol d’origine marocaine, a été interpellé.

Le mis en cause, âgé de 44 ans, a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par la brigade de la police judiciaire à Nador sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les ramifications locales et internationales de cette activité criminelle transfrontalière et interpeller les autres complices, ajoute la même source.

Cette opération sécuritaire s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par les services de la DGSN pour lutter contre le trafic international de drogue et plus particulièrement les comprimés psychotropes provenant de l’étranger, selon le communiqué.

S.L