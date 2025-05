Nador prépare sa saison estivale 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Le siège de la province de Nador a abrité, lundi, une réunion du comité provincial de gestion des plages dans le cadre des préparatifs du lancement de la saison estivale 2025.

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la province de Nador, Jamal Chaarani, en présence des membres du comité et des représentants des différents services concernés, s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la coordination et la mobilisation collective pour assurer un démarrage réussi de la saison estivale.

Au cours de cette réunion, les mesures proactives liées aux préparatifs de la saison estivale 2025 ont été exposés, en mettant l’accent sur la mise en place du cadre juridique et réglementaire des plages ouvertes au public, l’aménagement et la réhabilitation des infrastructures et équipements de base (éclairage, passerelles en bois, sanitaires, etc.), ainsi que le renforcement des mesures de sécurité et de prévention pour assurer les conditions de sécurité et d’ordre public.

Les interventions ont porté également sur les mesures prises pour mettre les plages à la disposition des collectivités territoriales et les progrès réalisés dans les procédures accompagnant leur gestion locale, selon une démarche contractuelle participative, en plus de la présentation du plan de surveillance des plages et de la répartition des équipes de secours et des ressources logistiques en fonction de l’affluence et des indicateurs de risque.

Dans son intervention, le gouverneur a souligné que cette réunion est une occasion pour évaluer le niveau de préparation des différentes parties prenantes et une opportunité pour établir les bases d’une bonne coordination, qui assurera le succès de la saison estivale et renforcera l’image de la province en tant que destination balnéaire attrayante et sûre.

Il a souligné que la bande côtière de la province de Nador, avec sa diversité naturelle, sa richesse biologique et ses paysages à couper le souffle, représente un capital environnemental et touristique précieux et une responsabilité collective partagée, d’où l’importance de sa valorisation et sa gestion de manière rationnelle à travers une vision durable qui prend en compte la dimension environnementale et répond aux défis climatiques, aux pressions de l’extension urbaine et au nombre important des estivants.

A cet égard, M. Chaarani a appelé à réfléchir aux moyens de transformer ces zones en un pôle d’attraction pour l’investissement responsable basé sur le respect de la loi et des équilibres naturels, contribuant ainsi à dynamiser l’économie locale, à créer des opportunités d’emploi et à améliorer la qualité des services.

La réunion a mis en évidence les défis liés à la gestion des plages, qui nécessite une mobilisation soutenue et une coordination institutionnelle étroite pour capitaliser les acquis, remédier aux déséquilibres et élever ces espaces naturels au niveau des aspirations, afin d’en faire un véritable levier de développement territorial et de tourisme durable.