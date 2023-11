Bank Of Africa rejoint la campagne « OrangezLeMonde » contre la violence envers les femmes

La violence faite aux femmes et aux filles demeure l’une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde.

Sensible à cette cause, BANK OF AFRICA se joint à la campagne des « #16jours » d’activisme contre les violences fondées sur le genre qui vise à sensibiliser et mobiliser la société pour lutter contre ces violences, tout en plaidant pour des changements culturels et légaux en faveur de l’égalité des sexes.

Elle aspire à créer une prise de conscience collective et à encourager des actions concrètes pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles.

Cette campagne qui se déroule du 25 Novembre -Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes- jusqu’au 10 Décembre -Journée internationale des droits humains-, est un événement annuel international, placé sous le slogan « #OrangezLeMonde ».

À cet effet, BANK OF AFRICA a illuminé son siège et plusieurs de ses agences en orange, couleur qui unifie la mobilisation sociale à grande échelle et symbolise un avenir meilleur, libre de toutes formes de violences. L’engagement du groupe se poursuit sur ses réseaux sociaux en relayant le message principal de la campagne « #pasdexcuse ».