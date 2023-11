Agro-industrie : le «MADE IN MOROCCO» à la conquête du monde

L’industrie agroalimentaire marocaine est bien plus qu’un secteur économique en plein essor. C’est une véritable success-story qui unit tradition, innovation, et ambitions à l’export. Forte d’une expérience de plusieurs décennies, marquée par un développement continu des process et de la production, cette industrie est aujourd’hui sur une nouvelle trajectoire.

Le secteur s’est développé grâce à des investissements massifs dans des technologies de pointe, la recherche et le développement de nouvelles gammes de produits. Ce n’est pas tout, car la conformité aux normes de qualité internationales est devenue une priorité, garantissant des produits sûrs et compétitifs.

Aujourd’hui, le Maroc ne se contente pas de satisfaire la demande intérieure, mais il a pu se positionner sur bon nombre de marchés à l’export et continue à en convoiter de nouveaux. Les produits marocains, tels que les agrumes, l’huile d’argan, le vin, et les produits de la mer, sont recherchés sur les marchés internationaux. Et, d’un point de vue stratégique, une série d’accords commerciaux et des partenariats ont été conclus pour faciliter l’accès à ces marchés.

Au cœur de cette dynamique, la durabilité environnementale et sociale s’est érigée parmi les grandes priorités des préoccupations de l’industrie agroalimentaire marocaine. Des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, la promotion de l’agriculture biologique, et la responsabilité sociale des entreprises sont des piliers de cette industrie.

À date, le secteur de l’industrie agroalimentaire génère pas moins de 30 milliards de dirhams en valeur ajoutée, soit 26 % du PIB industriel. A l’horizon 2030, le Maroc dispose de tous les ingrédients pour faire de son industrie agroalimentaire un nouveau fer de lance de sa souveraineté alimentaire, de son économie et de ses échanges commerciaux avec le reste du monde.

Maryam Ouazani & Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO