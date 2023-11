Grève des enseignants: les parents d’élèves protestent à Rabat (VIDEO)

Des dizaines de parents d’élèves ont tenu un sit in mardi à Rabat pour protester contre le temps scolaire perdu à cause de la grève des enseignants.

Dans des déclarations à Le Site info, plusieurs ont exprimé leur indignation, appelant le gouvernement à intervenir en urgence pour inciter les enseignants à reprendre leur activité et mettre fin à ce conflit qui les oppose au ministère de tutelle.

Rappelons que malgré la décision du gouvernement de geler le statut unifié des fonctionnaires du ministère de l’Education nationale, les enseignants ne comptent pas suspendre leur grève.

Contacté par Le Site info, Abdelouahab Shimi, membre de la coordination nationale du secteur de l’enseignement, a annoncé que les enseignants poursuivront leur mouvement protestataire. «Nous ne renoncerons à la grève qu’après le retrait ou l’annulation définitive du statut unifié», a-t-il tranché.

Et d’ajouter : «Alors que nous réclamions son annulation, nous avons été surpris lundi par «son gel». Ce terme est incompréhensible et illégal. Les coordinations syndicales poursuivront donc la grève jusqu’à ce que le statut unifié soit retiré, que les conditions des enseignants soient améliorées et que toutes nos revendications soient traitées», a précisé Shimi.

H.M.