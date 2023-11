Casablanca: les sit in des enseignants se poursuivent

Les enseignants tiendront ce mercredi un nouveau sit in devant l’académie régionale de Casablanca-Settat en protestation contre les dispositions du nouveau statut unifié.

Depuis quatre semaines, de nombreux sit in ont été organisés par les enseignants, en grève, au grand dam des élèves. D’ailleurs, plusieurs ont exprimé leur colère à cause de cette situation. D’après les informations de Le Site info, les élèves de Mohammedia et Errachidia sont descendus dans la rue pour s’insurger contre le temps scolaire perdu, appelant les responsables à intervenir pour mettre fin à ce conflit qui oppose les enseignants au ministère de l’Education nationale.

Rappelons que Aziz Akhannouch a annoncé qu’une commission sera créée dans l’objectif de traiter les problématiques liées au statut des fonctionnaires de l’Éducation nationale, affirmant que la porte du dialogue « sera toujours ouverte ».

«Le gouvernement est prêt à améliorer certaines dispositions du statut des fonctionnaires de l’Éducation nationale», a-t-il indiqué.

Cette commission sera composée du ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri et du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Akhannouch a d’ailleurs précisé qu’il présidera en sa qualité de Chef de gouvernement cette commission et veillera au suivi et à la recherche de solutions. «Maintenant, j’appelle les enseignants à suspendre leur grève et reprendre les cours. Nous trouverons une solution», a promis le chef de l’Exécutif.

En parallèle, Akhannouch a mis l’accent sur les objectifs de la réforme actuelle de l’Education nationale qui prévoit une hausse mensuelle de 2500 dirhams aux enseignants.

H.M.