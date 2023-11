Marrakech : on en sait plus sur le phénomène observé dans le ciel

Le week-end dernier à Marrakech, un « ovni » (objet volant non identifié) a été aperçu dans le ciel. Plusieurs vidéos de ce phénomène étrange ont été filmées par les citoyens. Contacté par le Site info, Zakaria Guelzim, astronome amateur a donné plus de précisions sur ce phénomène.

« Il peut s’agir d’une météorite (de quelques cm ou dizaines de cm) qui est rentrée dans l’atmosphère et qui s’est brûlée à cause de la grande décélération de 100,000 km/h à 0 et le frottement avec l’air), on l’appelle boule de feu ou « fire ball ». Ca peut aussi être expliqué par l’entrée en atmosphère d’un déchet d’un satellite ou d’une fusée de lancement », souligne Zakaria Guelzim, astronome amateur.

Et d’ajouter : «Des groupes de chercheurs sont actuellement entrain d’analyser les photos et les vidéos captées par plusieurs caméras All-sky installées au Maroc pour déterminer la trajectoire de la météorite et déduire dans quelle zone elle serait tombée».

Pour rappel, ce phénomène étrange a déjà été constaté dans plusieurs autres villes comme Casablanca, El Jadida et Rabat.