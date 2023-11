VIA Creative : la reconnaissance des jeunes talents pour la sécurité des piétons

L’AREF de Casablanca-Settat, TotalEnergies Marketing Maroc, TotalEnergies Foundation, la NARSA et la Fondation Sanady récompensent les finalistes du concours international VIA CREATIVE. Pour son édition 2023, le programme VIA célèbre les 6 groupes finalistes de son concours VIA Creative.

Le concours mobilise chaque année depuis 2 ans au Maroc, les collégiens autour de la création d’affiches de prévention sur le thème de la sécurité des piétons sur le chemin de l’école incluant cette année des recommandations concrètes pour améliorer la sécurité des déplacements des jeunes piétons vers l’école

De jeunes ambassadeurs de la mobilité sûre

Chaque année, plus de 270 000 piétons perdent la vie sur les routes dans le monde, des millions d’autres sont blessés. La plupart des collisions avec les piétons se produisent alors qu’ils traversent la route. Nombre de ces accidents ont lieu sur le chemin de l’école. C’est pour impliquer collégiens et lycéens et en faire de véritables ambassadeurs des bonnes habitudes au service d’une mobilité sûre que le concours VIA CREATIVE a été initié.

Mis en œuvre par la Fondation TotalEnergies et déployé au Maroc à l’initiative de TotalEnergies Marketing Maroc et de la Fondation Sanady en partenariat avec l’Académie Régionale du Ministère de l’Éducation Nationale de Casablanca-Settat et la NARSA, le programme VIA a rassemblé 50 établissements de la région de Casablanca-Settat. 15 000 élèves ont ainsi été accompagnés à travers des ateliers dans le cadre de l’édition 2023.

VIA complète le programme de soutien scolaire de la Fondation Sanady. Dispensé dans les locaux des écoles publiques, il s’inscrit dans le dispositif d’activités parascolaires promu par la Fondation en direction de ses 30 000 bénéficiaires.

Un concours en plusieurs phases

Un message clair et facile à mémoriser, des affiches conçues comme des outils de prévention et un visuel créatif étaient parmi les principaux attendus.

Jeudi 9 novembre, les jeunes finalistes marocains ont ainsi plaidé pour leurs affiches et défendu leurs messages et leurs recommandations devant un jury composé du Directeur Général de TotalEnergies Marketing Maroc, du Directeur de l’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation de la région de Casablanca Settat, du Directeur Régional de la NARSA ainsi que de la Directrice Générale de la Fondation Sanady. Parmi les 6 groupes finalistes, le jury a choisi 3 groupes gagnants pour la qualité de leurs affiches et de leurs recommandations, dont le groupe ambassadeur qui représentera le Maroc lors de la première phase des finales internationales VIA qui se tiendra le 16 novembre prochain. La Fondation TotalEnergies invitera à Paris le groupe de jeunes ambassadeurs VIA qui aura été choisi au terme de ces finales réunissant 30 pays.