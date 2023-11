Forum de Paris sur la Paix : André Azoulay représente le roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

M. André Azoulay, Conseiller du Roi a représenté le Roi à la séance inaugurale du Forum de Paris sur la Paix, qui réunit, chaque année, chefs d’État et de gouvernement, dirigeants d’organisations internationales et des acteurs de la société civile (notamment des organisations non gouvernementales, sociétés privées, syndicats, groupes de réflexion, experts, journalistes, médias) des pays du Sud et du Nord pour améliorer la gouvernance mondiale.

La 6ème édition du Forum de Paris sur la Paix se tient les 10 et 11 novembre courant, sous la thématique : « Construire ensemble dans un monde de rivalité ». Les discussions s’évertueront à trouver des terrains d’entente sur la gouvernance des espaces communs et des biens publics mondiaux dans des domaines tels que le changement climatique, l’espace extra-atmosphérique ou les minéraux critiques.

Faciliter le dialogue, créer des coalitions orientées vers l’action et définir des normes ou des prénommes est la contribution spécifique du Forum de Paris sur la Paix aux défis urgents de notre époque.

Le Forum s’appuie sur sa communauté de membres et de partenaires, ainsi que sur son accès privilégié à l’expertise et aux réseaux diplomatiques pour lancer et accélérer des initiatives multi-acteurs répondant aux défis mondiaux.

Les priorités d’action pour l’année 2023 de cette plateforme sont la protection de la planète et des peuples, la réduction des inégalités, l’accélération de la réalisation des ODD, la construction de la paix et d’un monde plus sûr, ainsi que la consolidation de la confiance et de la sécurité dans le monde numérique.