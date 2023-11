ADM et Operation Smile Morocco : un sourire pour chaque enfant

Sous la Présidence d’Honneur de SAR la Princesse Lalla Mariam, Operation Smile Morocco (OSM) et la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) ont organisé une mission de consultations, de sensibilisation et de soins dentaires, au profit des élèves des écoles « Si El Bouhali » et « Lahrabza », limitrophes au réseau autoroutier à la province d’El Jadida, et ce les samedi et dimanche 04 et 05 novembre 2023.

Lors de cette opération, près de 600 enfants ont pu bénéficier de séances de sensibilisation, de consultations, d’extractions ou de soins dentaires, soit près de 1500 actes au total.

Le programme J/Jeunes Espoirs, une attention particulière d’ADM aux élèves des écoles limitrophes à l’autoroute

Les deux écoles en question avaient été réhabilitées par ADM dans le cadre du programme J/Jeunes Espoirs qu’elle déploie depuis 2008 au profit des écoles limitrophes au réseau autoroutier, et ce en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, du préscolaire et des sports. Ce programme consiste en la réhabilitation de l’infrastructure de base des établissements mais aussi à l’éducation et à la préparation des citoyens de demain, à travers l’animation d’ateliers de sensibilisation notamment à la sécurité autoroutière et l’organisation de caravanes médicales en partenariat avec les professionnels du domaine.

L’Operation Smile Morocco, un acteur engagé à donner le sourire aux enfants de la Province d’El Jadida

Placée sous la Présidence d’Honneur de S.A.R la Princesse Lalla Mariam, Operation Smile Morocco fait partie de l’organisation Operation Smile Internationale. Elle œuvre à travers tout le Royaume, pour aider les enfants et les jeunes adultes issus de milieux défavorisés et souffrant de malformations faciales (fentes labiales et fentes palatines). Elle mène des missions humanitaires chirurgicales avec un suivi médical gratuit, et forme les professionnels bénévoles de la santé aux techniques chirurgicales de pointe auprès d’organismes internationaux.

L’organisation de cette opération est donc une continuité des missions entreprises par Operation Smile Morocco pour changer la vie et donner le sourire aux enfants, et une confirmation de la démarche de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc en tant qu’entreprise publique citoyenne, soucieuse des territoires qu’elle traverse et déterminée à les impacter positivement.