Séisme d’Al Haouz: la détresse des rescapés face au froid (VIDEO)

Les rescapés du séisme du 8 septembre, vivant désormais sous des tentes, déplorent leurs conditions difficiles après la baisse des températures et les précipitations qui ont touché la région d’Al Haouz.

Au micro de Le Site info, un père de famille a indiqué que tous les sinistrés souffrent en silence. «Nous n’avons plus de maisons et nos tentes ont ne nous protègent pas du froid et de la pluie. Nos couvertures et nos vêtements sont mouillés suite à l’infiltration de l’eau à l’intérieur des tentes. Nous vivons dans des conditions déplorables», a-t-il confié.

Ce rescapé a appelé les responsables à intervenir en urgence pour les sauver. «Nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi», a-t-il précisé.

H.M.