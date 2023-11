Marche Verte : une soirée organisée à la Place Jemaâ El Fna à Marrakech

Par LeSiteinfo avec MAP

Une soirée éducative et de divertissement a été organisée, dimanche à la mythique Place Jemâa El Fna à Marrakech, au profit des enfants et ce, à l’occasion des festivités marquant la célébration du 48ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte.

Cette soirée a été l’occasion pour la présentation d’une série d’activités de divertissement qui consacrent les valeurs de citoyenneté, du civisme, de solidarité et de bonne conduite.

Animée par l’artiste Said Jaarani, cette manifestation s’inscrit dans le cadre d’une série d’activités artistiques et culturelles organisées, du 4 au 7 novembre, par la Direction Régionale de la Culture de Marrakech-Safi, pour réaffirmer la profondeur des valeurs nationales qui forment l’ADN du peuple marocain et illustrent, si besoin est, son attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite.

Cette manifestation vise également à relier le passé au présent, et à se remémorer les événements glorieux qui ont marqué cette épopée historique symbole de patriotisme et de grands sacrifices consentis pour que le Maroc puisse parachever son intégrité territoriale, sous le règne de Feu SM Hassan II et à réaffirmer la poursuite de la défense de l’unité nationale et de la promotion du développement et du progrès, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ainsi, des enfants, dont ceux issus de la province d’Al Haouz et qui ont été transférés à Marrakech pour poursuivre leurs études en raison de la démolition de leurs établissements scolaires suite au séisme du 08 septembre dernier, ont donné corps à des fresques et des chorégraphies illustrant les valeurs de patriotisme, du civisme et de solidarité, tout en arborant fièrement et dans liesse générale, les couleurs nationales et les portraits de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la presse, le chargé de communication à la Direction régionale de la Culture de Marrakech-Safi, Hassan El Bouhi, a indiqué que cette manifestation éducative et de divertissement organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Département de la Culture, s’insère dans le sillage d’une série d’événements artistiques et culturels, lancés par la Direction régionale à l’occasion du 48ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, ajoutant que cette manifestation éducative a pour objectif de jeter la lumière sur cette page lumineuse ayant marqué l’histoire du Maroc contemporain.

Cette soirée artistique, a-t-il enchainé, est l’occasion de mettre en relief les valeurs qui nourissent cette épopée brillante et historique, fruit du génie créateur de feu SM Hassan II, et d’investir ces valeurs pour entrevoir l’avenir sous la conduite sage et éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Pour sa part l’artiste Said Jaarani, a estimé que cette manifestation, illustration éloquante de la vraie citoyenneté, a été marquée par la participation de plus de 30.000 garçons et filles qui ont scandé d’une seule voix « Le Maroc est dans son Sahara, et le Sahara est dans son Maroc », soulignant que « les projets de développement et de progrès que connaissent nos provinces du Sud et l’ouverture de Consulats de pays étrangers dans le Sahara marocain témoigne de l’attachement inébranlable du Peuple au Trône, ainsi que l’attachement constant du peuple marocain à ses provinces du Sud du Royaume ».

Le coup d’envoi de ces festivités animées par une pléiade d’artistes, a été donné samedi avec l’organisation de la soirée « Carnaval Al Oud ».

Ces manifestations éclectiques et riches en couleurs, organisées au Centre Culturel Daoudiat dans la Cité ocre, se déclinent en plusieurs soirées mêlant musique, théâtre…., outre des ateliers dédiés aux enfants et des rencontres artistiques, rappelle-t-on.

Au menu de cet événement éducatif et de divertissement figurent des soirées artistiques, une présentation de la pièce théâtrale « Tolou’aa Arrouh » interprétée par la troupe théâtrale « Al Jayb » et de la pièce pour enfants « Louiza Lamaiza », en plus d’activités artistiques et de divertissement et des soirées pédagogiques prévues à la mythique Place de Jemaâ El Fna.