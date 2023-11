Adil Ramzi : « Cette finale sera différente des autres matches »

Par LeSiteinfo avec MAP

La finale aller de l’African Football League (AFL), prévue dimanche (19h00) au Complexe sportif Mohammed V, entre le Wydad de Casablanca et l’équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns, sera différente et plus ouverte par rapport aux matches précédents, a indiqué l’entraîneur des Rouges, Adil Ramzi.

« Cette finale sera différente des précédents matches et elle nous permettra de connaître notre niveau et de justifier la nouvelle identité que nous avons bâtie dernièrement », a affirmé le coach du Wydad lors de la conférence de presse d’avant-match, samedi à Casablanca.

« L’adversaire est également différent. Ça sera deux matches ouverts (aller et retour, ndlr), mais sur notre terrain, nous devons réaliser un résultat favorable », a souligné l’entraineur marocain.

« Pour cela, il faut être prêt mentalement et physiquement. L’organisation sur le terrain est aussi importante, que ce soit défensivement ou offensivement, dans la mesure où elle aide à maîtriser l’adversaire », a-t-il insisté.

« C’est une finale que nous sommes fiers de jouer, au terme d’une compétition très difficile lors de laquelle nous avons honoré le football marocain. En effet, le fait de jouer en Afrique, en ci-peu de temps, prouve que nous avons un groupe solide et fort mentalement », s’est-il félicité.

« Comme dans tout match aller, il faut œuvrer pour marquer le maximum de buts et ne pas encaisser. Le résultat de l’aller n’est, toutefois, qu’un début en prévision du retour, qu’il faut également gérer de manière optimale », a expliqué le technicien.

De son côté, le joueur du WAC, Ayoub El-Amloud, a assuré que la préparation à la finale se passe dans les meilleures conditions. « Les joueurs sont en bonne santé et nous espérons un résultat positif qui nous permettrait d’aborder confortablement le match retour », a-t-il dit.

« Nous sommes conscients de l’importance du match et nous savons que l’adversaire s’accapare le ballon. Nous sommes prêts et nous jouerons sur les points forts et faibles de l’équipe sud-africaine », a-t-il affirmé, ajoutant que « ce sont des détails qui décideront du sort du match ».

Pour sa part, Rulani Mokwena, entraîneur de Mamelodi Sundowns a dit s’attendre à « un match très intéressant » contre une équipe expérimentée sur le plan africain qui dispose d’un entraîneur très performant.

« Nous connaissons le niveau du Wydad, qui fait preuve d’une certaine intensité en termes de nature et de style de jeu », a-t-il indiqué, ajoutant que le club casablancais « a gardé la même ossature tout en se renforçant par de bons joueurs et en évoluant sous la houlette d’un entraîneur ayant des idées et un apport différents ».

Mokwena a également évoqué le rôle des supporters wydadis dans ce genre de matches. « La dernière fois que nous avons joué ici la demi-finale aller de la Ligue des Champions, le plus important, à part l’aspect tactique, était l’influence des supporters. Le public marocain est très attaché à son équipe, en plus d’être connu par son hospitalité », a-t-il affirmé.

Sur le plan tactique, il a indiqué que son équipe jouera la finale tout en gardant son identité basée sur le jeu offensif, même à l’extérieur.

« Dans notre style de jeu, nous essayons toujours de nous imposer et de nous projeter vers l’avant. Nous sommes fiers de notre identité et style de jeu et nous croyons fermement en la qualité et le talent de nos joueurs, tout en respectant nos adversaires”, a-t-il dit, affirmant qu’il s’attend à « une finale entre deux équipes performantes avec deux styles de jeu pas très différents ».

La finale retour de la 1ère édition de l’African Football League est prévue le 12 novembre, à Tshwane, en Afrique du Sud. En demi-finale, le Wydad de Casablanca a éliminé l’Espérance Sportive de Tunis, alors que le Mamelodi Sundowns a sorti Al-Ahly d’Egypte.