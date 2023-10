Une rescapée du séisme d’Al Haouz: « Nous vivons dans des conditions déplorables » (VIDEO)

Une rescapée du séisme qui a frappé, le 8 septembre dernier, plusieurs provinces du Maroc et fait près de 3000 morts a qualifié la situation des sinistrés de déplorable.

Dans une déclaration à Le Site info, elle a indiqué que les tentes installées pour abriter les rescapés du tremblement de terre n’ont pas résisté aux dernières précipitations.

«Malheureusement, aucun responsable n’est venu nous rendre visite pour s’enquérir de notre état», a-t-elle déploré.

Notre interlocutrice a ainsi appelé les autorités à venir en aide aux sinistrés pour surmonter cette crise et mettre à leur disposition les équipements nécessaires, surtout après la baisse des températures.

Rappelons par ailleurs que le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports Chakib Benmoussa a annoncé le début de l’opération de fournir aux régions sinistrées des tentes conçues pour les conditions hivernales et pour la protection contre les intempéries (pluie, froid..). Ceci dans le but principal de garantir la poursuite des études dans de bonnes conditions pour les apprenants.

