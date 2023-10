AG de l’Union africaine des aveugles: le Roi offre un dîner en l’honneur des participants

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a offert, lundi au Palais des Hôtes à Rabat, un dîner en l’honneur des participants à la 10è Assemblée générale de l’Union africaine des aveugles, présidé par la princesse Lalla Lamia Essolh, présidente de l’Organisation Alaouite pour la Promotion des Aveugles au Maroc.

Ont été conviés à ce dîner, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar et la présidente du Conseil national des droits de l’Homme, Amina Bouayach.

Ont également pris part à ce dîner, d’autres membres du gouvernement, la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et des affaires sociales au Gabon, Françoise Makaya, la déléguée générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale au Sénégal, Aminata Sow, le Doyen du corps diplomatique et ambassadeur du Cameroun au Maroc, Mouhamadou Youssifou, des ambassadeurs africains accrédités à Rabat, des délégués de l’Union africaine des aveugles, des membres du bureau exécutif de l’Union, des observateurs, ainsi que plusieurs autres personnalités.

