Séisme d’Al Haouz: une rescapée lance un SOS (VIDEO)

Plus d’un mois après le terrible séisme qui a frappé le 8 septembre plusieurs provinces du Maroc, Tahra, une rescapée, a lancé un appel.

Au micro de Le Site info, elle a confié avoir été victime de plusieurs fractures au niveau de sa jambe après l’effondrement de sa maison suite au tremblement de terre. «J’ai dû subir une intervention chirurgicale. Aujourd’hui, je vis sous une tente et je dois rester immobile. En plus, je souffre tellement suite à la baisse des températures. Les médecins m’ont indiqué que le froid n’allait pas m’aider à me rétablir», a-t-elle confié.

Tahra lance ainsi appel aux bienfaiteurs afin de lui trouver un logement et de prendre en charge les frais de ses traitements. « Je n’ai pas les moyens pour payer les médicaments dont j’ai besoin », a-t-elle déploré.

H.M