Interdiction des charrettes à traction animale à Casablanca: les explications d’un conseiller communal (VIDEO)

La Commune de Casablanca a pris la décision d’interdire la circulation des animaux, des charrettes tirées par des bêtes de somme et de bétail, dans le périmètre urbain.

A ce propos, le président du groupe du Parti Authenticité et Modernité, au sein du Conseil de la ville, a apporté un ensemble de données concernant cette décision. Et dans une déclaration à Le Site info, Karim Glaibi a rappelé que ladite décision n’est pas nouvelle du tout et que l’actuel Conseil de la ville y a ajouté d’autres paramètres qui prennent en compte le côté social.

Le président du groupe du parti du Tracteur a aussi expliqué que Casablanca est devenue une grande métropole rivalisant avec les plus importantes villes de par le monde. Ceci, entre autres exemples, en s’apprêtant à organiser de grandes compétitions continentales et internationales, telles que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et le Mondial 2030, qui se déroulera au Maroc, en Espagne et au Portugal, a-t-il précisé.

Aussi, a ajouté Karim Glaibi, ne sera-t-il plus possible de voir des bêtes de somme, du bétail et d’autres animaux circuler librement dans le périmètre urbain de la capitale économique du Royaume.

Cependant, notre interlocuteur a tempéré en affirmant que cette décision ne peut être prise sans se soucier des professionnels qui exercent dans ce secteur. C’est pour cela que de nombreuses réunions ont été organisées à ce sujet afin de trouver un protocole d’accord qui puisse avoir l’aval de toutes les parties concernées.

Larbi Alaoui