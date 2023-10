Benmoussa s’exprime sur le projet de statut des fonctionnaires de l’EN

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a affirmé, mardi à Rabat, que le projet de statut des fonctionnaires de l’Éducation nationale, dans sa mouture finale, « n’a été élaboré et présenté aux partenaires sociaux qu’après consultation des observations et propositions émises par les syndicats ».

Dans sa réponse à des questions d’actualité lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des conseillers, Benmoussa a souligné que l’accord du 14 janvier 2023, signé entre le ministère et les syndicats les plus représentatifs, demeure le cadre de référence pour cette étape du dialogue social sectoriel, estimant qu' »il n’est pas possible de répondre à toutes les revendications ni de résoudre toutes les problématiques par le biais du nouveau statut ».

Partant, l’accord du 14 janvier 2023 prévoit que le dialogue « doit rester ouvert même après l’adoption du nouveau statut » et qu’un certain nombre de dossiers et de problèmes en suspens ou liés aux contextes d’application « peuvent être examinés et discutés afin de trouver les solutions appropriées », a ajouté le ministre. Ce statut apportera des nouveautés tout en respectant les acquis, a affirmé Benmoussa, soulignant que ce statut a également donné des garanties pour les fonctionnaires, toutes catégories confondues .

Ainsi, ces derniers « ne seront pas obligés d’effectuer des tâches qui ne relèvent pas de leur compétence et ils auront une marge de liberté et de créativité dans l’exercice de leurs missions », a-t-il précisé. Il s’agit également de la consécration de droits dont l’institutionnalisation du mouvement de mutation annuelle et la garantie du droit d’accès à l’information ainsi que la possibilité de bénéficier de ressources didactiques et de kits pédagogiques, outre la protection des professeurs et la préservation de leur dignité en tant qu’acteur principal du système éducatif, a poursuivi le ministre. Et de rappeler que depuis l’installation du gouvernement, une série de rounds de dialogue social a été lancée, durant près d’une année, avec la tenue de plus de 20 rencontres marquées par la présence des cinq syndicats de l’enseignement les plus représentatifs, avant de parvenir à l’accord du 14 janvier 2023.

S.L.