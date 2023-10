Séisme d’Al Haouz: bonne nouvelle pour les rescapés

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a effectué, mardi, une visite de terrain dans la province d’Al Haouz, occasion de procéder au lancement du programme d’urgence de reconstruction, de réhabilitation et de mise à niveau agricole dans les zones touchées par le séisme du 08 septembre dernier.

Au niveau de la commune territoriale d’Ighil, le ministre a pris connaissance de l’état d’avancement de mise en œuvre des composantes du programme d’urgence du Département de l’agriculture au niveau des provinces d’Al Haouz et de Chichaoua.

D’une enveloppe budgétaire totale de 262 Millions de DH (MDH) pour les deux provinces d’Al Haouz et de Chichaoua, le programme porte sur quatre axes visant à accélérer la réparation des dégâts et la reprise de l’activité agricole au niveau des communes les plus impactées par le séisme, soit environ 49.300 bénéficiaires.

Ce programme comprend l’appui aux filières animales à travers la distribution d’environ 352.000 qx d’orge à titre gratuit, le remplacement d’animaux d’élevage perdus, soit environ 22.000 têtes, la réparation des 201 seguias impactées par le séisme sur un linéaire total de 65 Km et permettant l’irrigation d’environ 1.400 ha, la réparation et la reconstruction de 26 unités de valorisation au profit de 34 coopératives ou groupements de produits de terroir réalisés dans le cadre de projets d’agriculture solidaire, ainsi que la réparation des dégâts enregistrés sur les pistes agricoles, soit un linéaire de 11 Km.

Toujours au niveau de la même commune, le ministre a donné le coup d’envoi de l’opération de distribution de l’orge à titre gratuit, aux éleveurs sinistrés des communes les plus impactées par le séisme.

Cette opération concerne les deux provinces d’Al Haouz et de Chichaoua et porte sur une quantité d’orge de 352.000 qx au profit d’environ 37.000 éleveurs des communes territoriales les plus impactées, pour une enveloppe budgétaire de 134 MDH.

Le ministre a également procédé au lancement de l’opération de vaccination du cheptel, réalisée par l’ONSSA. Cette opération concerne tous les bovins, ovins, caprins et camelins des deux provinces d’Al Haouz et de Chichaoua, pour une enveloppe budgétaire de 5,8 MDH.

Dans la commune territoriale de Talat N’yacoub (province d’Al Haouz), le ministre, qui a été accompagné notamment, du gouverneur de la province d’Al Haouz, Rachid Benchikhi, a procédé au lancement de la mise en eau de la première tranche de réparation des séguias endommagées par le séisme.

Il s’agit de 4 séguias (2 séguias par province) d’un linéaire de 4,7 Km. La remise en état de ces séguias a permis la reprise de l’irrigation sur environ 75 ha.

Le programme d’urgence de réparation de la petite et moyenne hydraulique au niveau des deux provinces porte sur un linéaire total de 65 Km permettant l’irrigation d’environ 1.400 ha au profit de 2.800 petits agriculteurs.

D’un coût total de 53 MDH, ce programme a pour objectifs de permettre la relance des filières arboricoles des zones sinistrées, en particulier l’olivier, le pommier, l’amandier, le noyer et les cultures maraîchères.

Dans une déclaration à la presse, Sadiki, a indiqué que le lancement du Programme d’urgence de reconstruction, de réhabilitation et de mise à niveau agricole dans les régions touchées par le séisme intervient en application des Hautes Orientations du roi Mohammed VI.

Le programme, a-t-il expliqué, porte sur plusieurs axes : Les subventions accordées aux éleveurs en matière de production animale, qui comprennent la distribution gratuite d’orge, la santé animale à travers la vaccination, la réhabilitation et la modernisation des séguias pour réirriguer les terres agricoles et assurer le retour des agriculteurs à leurs activités, le désenclavement des douars et fermes agricoles et la restructuration du tissu productif de la région.

Et d’ajouter que les prochains jours connaitront le début de l’opération d’indemnisation des agriculteurs et des éleveurs touchés par le séisme.

Sadiki a également mis l’accent sur un programme ambitieux visant à accélérer et à renforcer les projets agricoles et de développement dans les zones touchées par le séisme, devant renforcer la stratégie de développement du secteur agricole « Génération Green » et les projets y afférents selon une nouvelle vision qui ambitionne le développement agricole et rural de ces zones.

L’objectif de ce programme, fait savoir le ministre, est de créer la richesse et de diversifier les activités pour inclure toutes les régions et valoriser le produit agricole local, en mettant l’accent sur l’amélioration des revenus de la population et la mise en œuvre renforcée de la stratégie « Génération Green ».

S.L.