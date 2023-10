Tanger: le corps d’une femme portée disparue depuis 22 ans retrouvé (VIDEO)

Le corps sans vie d’une femme, porté disparue depuis 22 ans, à Tanger, a été retrouvé. Dans une déclaration à Le Site info, Samira Ghizlane, la fille de la défunte, a indiqué que la dépouille était enterrée dans une villa à Mehdia. «La police a découvert le corps il y a deux ans. Mais on vient de nous l’annoncer», a-t-elle confié.

L’affaite date de 2001, lorsque sa mère est sortie et n’est plus revenue. «Elle avait 1,68 million de dirhams dans son sac lorsqu’elle a quitté la maison à destination de son lieu de travail», a assuré Samira.

22 ans après, la famille de la défunte a appris que le corps a été retrouvé et que l’un des coupables a reconnu le crime. «L’affaire a éclaté lorsque les mis en cause ont vendu la villa dans laquelle ma mère était enterrée. Le nouveau propriétaire, lors de travaux de réaménagement, a découvert la dépouille et a alerté les autorités», a affirmé notre source.

H.M.