Fortes pluies à Al Haouz: les autorités se mobilisent

Les autorités provinciales et les services du ministère de l’Equipement au niveau d’Al Haouz et de Chichaoua ont mobilisé l’ensemble des moyens humains et logistiques pour maintenir ouverts à la circulation, tous les axes routiers et les circuits et ce, suite aux précipitations enregistrées durant ces dernières 24 heures dans ces deux provinces qui ont été touchées par le séisme du 8 septembre dernier.

Dans ce cadre, les services de la Direction provinciale de l’Equipement, du Transport et de la Logistique à Al Haouz n’ont pas lésiné sur les moyens en mobilisant à cette fin, l’ensemble des équipements, des engins ainsi que des ressources humaines nécessaires pour assurer la continuité de la circulation dans de meilleures conditions notamment, au niveau de la route nationale n°7 reliant les communes d’Ouirgane, et de Tlat N’Yacoub, et plus précisément le tronçon reliant Tlat N’Yacoub et l’entrée de la route menant vers la commune d’Ighil.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l’équipement, du transport et de la logistique, Hicham Frindi, a indiqué que les équipes d’intervention de la Direction ont réussi à retirer des pierres tombées au niveau de plusieurs tronçons routiers, et à nettoyer des accotements suite aux récentes pluies enregistrées dans la zone. La finalité étant d’assurer la fluidité de la circulation,

Dans le même sillage, il a tenu à indiquer que ces équipes d’intervention demeurent mobilisées et prêtes à intervenir en toute efficacité et avec la célérité requise en cas de nécessité.

Ces efforts continus s’inscrivent dans le cadre de la politique de proximité prônée conformément aux Hautes Instructions du roi Mohammed VI visant à impliquer et à mobiliser les autorités locales et tous les services concernés, afin qu’ils restent proches des habitants de ces zones et leur apporter soutien et assistance en cas de besoin.

Au niveau de la province de Chichaoua, la Direction provinciale de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a établi un planning d’interventions au niveau des axes routiers et des tronçons pouvant connaître des perturbations de circulation en raison des précipitations.

Dans une déclaration similaire, le directeur provincial de l’équipement, du transport et de la logistique à Chichaoua, Youssef Ouardoni, a expliqué que tous les axes et tronçons routiers au niveau de cette province sont ouverts à la circulation malgré les chutes de roches et pierres au niveau de certaines routes, relevant que les équipes d’intervention de la Direction ont réussi à dégager les routes en les débarrassant des rochers et pierres qui risquaient d’entraver la circulation.

Dans ce sens, il a indiqué que des engins et des équipements ont été répartis sur les zones susceptibles de connaître des précipitations de nature à affecter la mobilité et la circulation, soulignant que ces interventions sont réalisées en pleine coordination avec les autorités locales et les communes concernées.

