Qui est Samira Sitail, la nouvelle ambassadrice du Maroc en France ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Samira Sitail, que le roi Mohammed VI a nommée ambassadeur auprès de la République française, est journaliste et spécialiste de la communication audiovisuelle.

Sitail, qui compte à son actif 32 ans d’expérience, est diplômée de l’Université Paris Diderot (Paris 7) en langue et civilisation américaine et de l’Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle.

Titulaire d’un master I en « Métiers de la Communication » et d’un Master II en « Communication Entreprises, Institutions et Risque » de Celsa-Sorbonne Université, Sitail a occupé le poste de directrice de l’information (2001-2008) puis Directrice générale-adjointe en charge de l’information du groupe 2M (2008-2020).

Durant son passage au groupe 2M, elle a contribué à développer la stratégie éditoriale de la télévision, de la radio et du site internet.

Sitail a été chef du pôle de la communication et de la presse de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP22, qui s’est tenue en novembre 2016 à Marrakech.

Elle est également active dans plusieurs associations œuvrant dans les domaines social et médiatique.

Documentariste et réalisatrice de grands reportages, elle a activement pris part à l’essor du journalisme audiovisuel au Maroc et dans plusieurs pays africains où elle a eu à mener des missions, notamment de formation, auprès de plusieurs organisations non gouvernementales ou publiques.

Elle a réalisé plusieurs grands reportages qui ont permis de porter un regard plus juste sur la communauté marocaine installée à travers le monde

S.L