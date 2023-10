Le Maroc célèbre la Journée Mondiale de l’Alimentation avec un focus sur l’eau

Dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de l’Alimentation (JMA), le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts (MAPMDREF), Mohammed Sadiki, accompagné du Représentant de la FAO au Maroc, Jean Senahoun, a présidé, le mardi 17 octobre 2023 à Rabat, la cérémonie officielle de célébration de cette journée, placée cette année sous le thème « l’eau c’est la vie, l’eau nous nourrit. Ne laisser personne de côté ».

À l’instar des pays de la communauté internationale, le Royaume du Maroc célèbre chaque année la Journée Mondiale de l’Alimentation conformément à l’appel de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) en vue de sensibiliser et mobiliser davantage les populations sur les questions alimentaires, nutritionnelles et de préservation des ressources naturelles.

Célébrée dans un contexte particulier où les pays sont confrontés à l’accroissement rapide de la population, l’urbanisation, le développement économique et les répercussions des crises climatiques, cette 43e édition permettra de sensibiliser à l’importance d’une gestion intégrée des ressources en eau en mettant en valeur et en gérant de manière coordonnée l’eau, les terres et les ressources associées.

Dans son allocution à l’occasion de la cérémonie, le ministre a mis l’accent sur l’importance de la question de l’eau dans les politiques et stratégies de développement du Royaume. Sous le leadership royal, ce secteur a bénéficié d’un intérêt particulier et été au cœur des préoccupations des pouvoirs publics en raison de son rôle déterminant dans la sécurité hydrique du pays. Le Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027, lancé sur Hautes Orientations royales, fixe les actions à engager par les différentes parties prenantes. Il vise l’accélération des investissements dans le secteur de l’eau pour renforcer l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation et renforcer la résilience du pays face aux changements climatiques.

Dans le cadre des évènements et activités de sensibilisation organisés dans plus de 150 pays à travers le monde à l’occasion de cette journée de commémoration, le MAPMDREF a organisé un séminaire scientifique national sous le thème « Des politiques publiques engagées pour une sécurité hydrique et une souveraineté alimentaire durables au Maroc » ; une occasion pour présenter et débattre des questions de sécurité hydrique et de souveraineté alimentaire dans les stratégies sectorielles et de l’efficience hydrique dans les secteurs usagers de l’eau.

Avec la participation de plusieurs personnalités diplomatiques, des partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux, des professionnels du secteur privé, des partenaires institutionnels, des établissements de recherche et de formation, les échanges et les recommandations découlant de ce séminaire permettront d’enrichir les débats sur les stratégies de gestion des ressources en eau ainsi que la mobilisation de l’action collective en vue de bâtir un monde durable, où l’accès à l’eau et à l’assainissement est universel, tout en assurant une gestion responsable des ressources en eau.

À cette occasion, le ministre a remis des certificats de reconnaissance à plusieurs personnalités de diverses disciplines, en témoignage de leur contribution exemplaire au développement du secteur de l’eau au Maroc.

Cette rencontre a également été marquée par le lancement d’un timbre-poste par le Groupe Barid Al-Maghrib, en étroite collaboration avec le Ministère et la Représentation de la FAO au Maroc, en commémoration de la Journée mondiale de l’alimentation, mettant l’accent sur l’eau en tant que fondement de la vie et de l’alimentation.