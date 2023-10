Le beau geste de French Montana après le séisme d’Al Haouz (VIDEO)

Le rappeur, producteur et entrepreneur maroco-américain, French Montana, a annoncé qu’il se rendra au Maroc et ce, via une récente publication sur son compte officiel Instagram.

De son vrai nom Karim Kharbouch, le célèbre artiste a partagé avec ses fans et followers une série de photos qui témoignent de son amour pour le Royaume et de sa passion pour les plages marocaines, de la Méditerranée et de l’Océan atlantique.

French Montana a également tenu a rappeler son amour pour les sports équestres et ses rencontres fortuites et spontanées avec de nombreux jeunes Marocains, avec qui il a le plaisir de jouer au football sur le sable fin de nos plages, où la pratique de ce sport roi est autorisée.

Côté artistique, French Montana va se produire au Complexe Mohammed V de Casablanca dans le cadre d’un spectacle grandiose, le 11 novembre prochain. A noter que ce sera aussi l’occasion pour l’artiste de célébrer son anniversaire, pour la première fois au Maroc, entouré de ses fans et followers.

Tous les bénéfices de ce grand show de French Montana seront versés au Fonds spécial 126, au profit des victimes du séisme qui a frappé plusieurs régions du Maroc, dont la province d’Al Haouz, au centre du Royaume, le vendredi 8 septembre 2023.

Larbi Alaoui