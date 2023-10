Fruits et légumes : les professionnels craignent une hausse des prix

Les professionnels des fruits et légumes ont émis leur crainte quant à une nouvelle hausse des prix à cause de la vague de chaleur qui touche toutes les régions du Maroc.

Selon plusieurs, de nombreux fruits et légumes ne pourront pas supporter la canicule tandis que d’autres ont urgemment besoin de pluies. Cette vague de chaleur pourrait donc provoquer une envolée des prix, au grand dam des consommateurs.

A ce propos, Abderrazak Chabbi a tenu à rassurer les Marocains, soulignant que les fruits et légumes n’ont pas encore été affectés par les températures actuelles. Dans une déclaration à Le Site info, le président de l’association des marchés de gros à Casablanca a assuré que le plan Maroc Vert a sauvé les fruits et légumes et contribué à la stabilisation des prix.

H.M.