Province d’Al Hoceima: l’incendie de la forêt d’Ikaouen totalement maitrisé

Par LeSiteinfo avec MAP

L’incendie qui a éclaté dans la forêt adjacente au Centre d’Ikaouen, dans la commune rurale d’Abdelghaya Souahel, a été totalement maitrisé mardi soir, a souligné la direction provinciale de l’Agence nationale des eaux et forêts à Al Hoceima.

Selon les données de la direction provinciale, l’incendie qui s’est déclaré lundi matin dans la forêt d’Ikaouen a été entièrement maitrisé, grâce à la mobilisation continue des différentes équipes d’intervention.

La même source a précisé que la superficie affectée par l’incendie est estimée à plus de 8 hectares de forêt, composée essentiellement de chêne-liège et d’essences secondaires.

Il est à noter que les équipes d’intervention mobilisées pour venir à bout de cet incendie étaient composées d’éléments des Eaux et forêts, de la Protection civile et des Forces armées royales, ainsi que des agents d’autorité locale, et appuyées par deux avions « Canadair » des Forces Royales Air.