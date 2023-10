St. Regis La Bahia Blanca Resort : un nouveau joyau marocain fait son entrée

St. Regis Hotels & Resorts, qui fait partie du portefeuille de 31 marques extraordinaires de Marriott Bonvoy, se prépare à faire ses débuts au Maroc en Octobre avec l’ouverture du St. Regis La Bahia Blanca Resort, Tamuda Bay. Développé par Eagle Hills, une société privée d’investissement et de développement immobilier basée à Abu Dhabi et conçu par la société de design de renommée internationale Smallwood, le resort offrira une oasis de luxe dans l’élégant épicentre de Tamuda Bay, le long de la côte méditerranéenne.

Le resort, au charme marocain, rend hommage à l’héritage culturel andalou grâce à un design de qualité, d’un service exceptionnel et d’une offre unique en matière de restauration. Le St. Regis La Bahia Blanca Resort, Tamuda Bay propose 100 chambres et suites offrant une vue imprenable sur la mer Méditerranée, l’accès à une magnifique plage de sable blanc et les marques de fabrique de la célèbre marque, notamment le service de majordome St. Regis.

« Je suis honoré de diriger l’ouverture de cet incroyable resort St. Regis et d’amener au Maroc la marque emblématique qui a redéfini l’art de l’hospitalité de luxe à travers le monde. Je suis ravi de constituer une équipe avec un engagement sans compromis envers le service qui offrira une expérience de luxe inédite à nos clients », a déclaré Laurent Demoulin, Directeur Général du St. Regis La Bahia Blanca, Tamuda Bay.

L’offre culinaire du resort de luxe comprend la Baie Blanche Brasserie, brasserie française contemporaine aux influences marocaines et offrant un menu de fruits de mer, ainsi que le Bahia Vista Beach Bar & Grill, un restaurant de plage intime en bord de mer proposant des poissons frais du jour ainsi que des sushis et viandes cuites au barbecue Josper. Le célèbre St. Regis Bar, inspiré du King Cole Bar du St. Regis New York, propose une carte de cocktails classiques élaborés par les mixologues du resort, ainsi qu’une version du Bloody Mary aux saveurs marocaines. À 19 heures, le rituel nocturne de sabrage du champagne St. Regis débutera pour célébrer le passage du jour à la nuit. La Library offre un coin tranquille pour déguster une version locale du célèbre St. Regis Afternoon Tea.

Plongeant ses invités dans un univers de bien-être inégalé, le St. Regis La Bahia Blanca Resort dévoile le St. Regis Spa. Ce joyau, rendant hommage à l’emblématique Iridium Room du St. Regis New York, incarne l’élégance de Caroline Astor. Ce sanctuaire allie rituels de bien-être exclusifs, massages sur-mesure, une piscine somptueuse et un centre de remise en forme ultramoderne. Chaque détail est méticuleusement conçu pour refléter un mélange d’héritage et d’innovation.

Ajoutant à cette expérience, le St. Regis, emblème d’élégance intemporelle, propose également des espaces adaptés aux réunions et événements, pour des moments tout aussi distingués que mémorables.